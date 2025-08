Como pagar o aluguel, crise provocada pelas operações contra imigrantes de Trump

Seu apartamento de 65 metros quadrados em Buena Park, um subúrbio da megalópole californiana, custa 2.050 dólares (11,3 mil reais na cotação atual) por mês.

Para suprir suas necessidades mais urgentes, ela encontrou um emprego noturno em uma fábrica, pelo qual ganha um salário mínimo. É o suficiente para segurar as pontas, mas não para cobrir todas as suas obrigações.

"Tenho que pagar o seguro do carro, o telefone, o aluguel e as despesas delas", enumera, apontando para as filhas de seis e sete anos, que precisam de material para o novo ano letivo. "São muitas despesas".

- "Tempestade" -

Quanto tempo pode aguentar assim, com apenas três horas de sono depois de voltar da fábrica, antes de ter que cuidar das filhas? "Não sei dizer", ela murmura com um olhar vazio.

Los Angeles, onde um terço da população é imigrante, foi desestabilizada pela intensificação, desde junho, das operações do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE) para deter imigrantes sem documentos.