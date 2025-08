Drones ucranianos provocam incêndio em depósito de petróleo na Rússia

Do lado ucraniano, os ataques noturnos causaram uma morte e deixaram vários feridos no sul e no nordeste, segundo as autoridades.

Um homem morreu neste domingo em Kherson, uma grande cidade do sul, quando as forças russas bombardearam a ponte Ostrivsky, que liga o centro da cidade aos bairros próximos às posições russas, onde ainda vivem quase 1.800 pessoas.

De acordo com o governador regional, Oleksander Prokudin, embora a ponte tenha sido danificada, ainda é "possível" circular por ela.

Além disso, sete pessoas foram feridas por um míssil em um bairro residencial em Nikolayev, no sul do país, e outras três na região de Kharkiv, no nordeste.

