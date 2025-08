Jubileu dos Jovens termina com grande missa celebrada pelo papa Leão XIV

No sábado, antes de uma vigília noturna liderada pelo pontífice, os organizadores confirmaram a presença de 800.000 pessoas no enorme espaço ao ar livre preparado no distrito de Tor Vergata, perto da capital italiana. E neste domingo, o Vaticano anunciou que o número aumentou para um milhão de participantes.

A maioria dormiu no chão para aguardar a missa de domingo. Entre eles estava o nova-iorquino Christofer Delano, "muito feliz por ver o papa Leão", mas surpreso com a multidão. "Não esperava ver tanta gente. Sabia que haveria muitas pessoas, mas não sabia que seriam tantas", declarou à AFP.

"Há uma solicitação importante no nosso coração, uma necessidade de verdade que não podemos ignorar, que nos leva a perguntar: O que é realmente a felicidade? Qual é o verdadeiro sabor da vida? O que nos liberta dos pântanos do absurdo, do tédio, da mediocridade?", perguntou o papa de 69 anos em sua homilia.

O pontífice não esqueceu os peregrinos que viajaram a Roma de regiões devastadas pela guerra. "Estamos mais perto do que nunca dos jovens que sofrem os males mais graves, causados por outros seres humanos", disse na oração do Angelus.

"Continuem caminhando com alegria seguindo as pegadas do Salvador e contagiem com o seu entusiasmo e o testemunho da sua fé todos aqueles que encontrarem. Boa viagem!", afirmou para se despedir dos jovens que agora retornarão para suas casas.

- "Woodstock" católico -

A missa, sob um céu ensolarado, foi acompanhada pela música de um coral e pela presença de quase 450 bispos e 700 padres, todos com túnicas verdes.