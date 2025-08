Menos minutos em campo, mas a mesma magia: Marta ainda é a 'Rainha'

A eterna Marta, aos 39 anos, comandou o Brasil no título da Copa América feminina, com menos minutos em campo, porque o tempo passa sem piedade, mas com ainda com a mesma magia de 'Rainha'.

Após o nono título brasileiro no principal torneio da América do Sul, a pergunta que fica é se a conquista será uma grande despedida de Marta da Seleção ou se ela terá ânimo para disputar em casa a Copa do Mundo de 2027.

Apesar de alternar jogos como titular e reserva, a lendária camisa 10 fez a diferença, mostrando que ainda não perdeu a majestade.