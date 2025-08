Netanyahu expressa 'consternação' com vídeos de reféns israelenses em Gaza

Desde o início da guerra, Israel cerca a Faixa de Gaza, onde vivem mais de dois milhões de palestinos. No final de maio, o país suspendeu o bloqueio humanitário total que havia imposto no início de março, mas passou a permitir a entrada de quantidades muito limitadas de ajuda, consideradas insuficientes pela ONU.

Segundo a Defesa Civil, 19 pessoas morreram neste domingo por disparos ou bombardeios israelenses, nove delas enquanto aguardavam por alimentos perto de um centro de distribuição da Fundação Humanitária de Gaza (GHF na sigla em inglês), uma organização apoiada por Israel e Estados Unidos.

"Os soldados atiraram nas pessoas. Eu estava lá, ninguém representava uma ameaça para as forças israelenses", afirmou por telefone à AFP Jabr al Shaer, uma testemunha de 31 anos.

Um funcionário do Crescente Vermelho Palestino morreu e três ficaram feridos em um ataque israelense contra a sede da organização em Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, segundo a organização.

O Exército israelense afirmou que "não tinha conhecimento de nenhum bombardeio" na área.

Um jornalista da AFP a bordo de um avião do Exército francês que lançou ajuda aérea no sábado observou um cenário de destruição generalizada no porto da Cidade de Gaza e em outras áreas do norte do território, com bairros inteiros arrasados.