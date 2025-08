Norris vence GP da Hungria de F1 em nova dobradinha da McLaren; Bortoleto é 6º

O brasileiro Gabriel Bortoleto (Sauber), que largou da sétima posição, terminou a corrida em sexto e conseguiu seu melhor resultado em sua temporada de estreia na F1.

Esta é a terceira vez que Bortoleto termina na zona de pontuação (entre os dez primeiros) no ano, depois do oitavo lugar no GP da Áustria, há pouco mais de um mês, e da nona colocação na etapa da Bélgica, na semana passada.

Com o resultado na Hungria, o brasileiro de 20 anos soma oito pontos na classificação e chega a 14, ficando na 17ª posição do Mundial de pilotos.

-- Classificação do Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1:

1. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1h35:21.231

2. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) +0.698