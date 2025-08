Saques, caos e tiros: a ajuda não chega aos mais vulneráveis em Gaza

Israel acusou diversas vezes o Hamas de saquear a ajuda humanitária da ONU, que transportava a maior parte da ajuda desde o início da guerra, desencadeada pelo ataque do movimento islamista palestino em território israelense em outubro de 2023.

As acusações justificaram o bloqueio total imposto a Gaza entre março e maio, e depois a criação, no final de maio, da Fundação Humanitária de Gaza (GHF, na sigla em inglês), uma organização privada apoiado por Israel e Estados Unidos, que afirma ter se tornado desde então a principal fornecedora de ajuda, mas com o qual as demais organizações se recusam a trabalhar.

A GHF, no entanto, conta apenas com quatro pontos de distribuição para mais de dois milhões de habitantes, locais classificados como "armadilhas mortais" pela ONU.

"O Hamas (...) roubou a ajuda humanitária destinada à população de Gaza em várias ocasiões, atirando contra os palestinos", afirmou durante a semana o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

Segundo comandantes militares israelenses citados pelo jornal The New York Times em 26 de julho, o Hamas conseguiu desviar parte da ajuda fornecida por algumas organizações, mas não há "nenhuma evidência" de que roube com frequência os alimentos da ONU.

Muito enfraquecido, o Hamas é integrado atualmente principalmente por "células autônomas descentralizadas que se escondem aqui e ali, em um túnel ou em uma casa destruída", afirma o pesquisador Muhammad Shehada.