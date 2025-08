Violência entre comunidades deixa 4 mortos na Síria apesar do cessar-fogo

A ONG informou que três membros das forças de segurança sírias morreram em confrontos "com facções locais no eixo de Tal Hadid, no oeste da província de Sweida".

Algumas horas antes, segundo a ONG, "um membro das facções locais, natural de Sweida", foi assassinado em Tal Hadid, "um ponto estratégico elevado" no oeste da província.

O OSDH também informou que os combates foram retomados ao redor da cidade de Thaala "após lançamentos de foguetes e armas pesadas procedentes de zonas controladas pelas forças governamentais, enquanto explosões e tiros eram ouvidos em várias partes da cidade de Sweida".

A agência estatal síria de notícias SANA acusou grupos drusos leais ao influente líder espiritual Hikmat al Hijri de violação do cessar-fogo com ataques contra as tropas governamentais em Tal Hadid, que mataram um oficial das forças de segurança e deixaram vários feridos.

As forças governamentais retomaram o controle de Tal Hadid após os confrontos durante a manhã, segundo o OSDH.

Os confrontos de julho evidenciaram um dos principais desafios do presidente interino Ahmad al Sharaa, o líder islamista de uma coalizão de rebeldes que derrubou o presidente Bashar al Assad em dezembro, após quase 14 anos de guerra civil.