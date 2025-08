Acidente em rodovia deixa oito mortos em Minas Gerais

Oito pessoas morreram em um acidente rodoviário entre dois automóveis e uma moto em Minas Gerais, informou nesta segunda-feira (4) o Corpo de Bombeiros local, que resgatou um menor de idade com vida de um dos veículos.

A colisão ocorreu na noite de domingo, quando um carro com cinco pessoas "colidiu frontalmente com uma moto com dois ocupantes" e com um terceiro veículo em uma rodovia do município de Guaxupé, segundo um boletim dos bombeiros.

"Foram constatados óbitos dos dois ocupantes da motocicleta, dos dois passageiros do Palio e de quatro ocupantes do Vectra", afirmou a nota.