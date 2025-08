Atacante Patrik Schick renova com o Bayer Leverkusen até 2030

Schick, que foi um dos destaques da equipe na histórica temporada 2023/2024 (títulos da Bundesliga e da Copa da Alemanha e apenas uma derrota, na final da Liga Europa), disputou 168 jogos e marcou 81 gols em seus cinco anos no Leverkusen.

O atacante de 29 anos terminou a temporada 2024/2025 como vice-artilheiro da Bundesliga, com 21 gols, empatado com Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) e a cinco gols de Harry Kane (Bayern de Munique).

"Quero e continuarei contribuindo com meus gols, eles são a minha força. Também estou ansioso para ajudar na montagem de uma nova equipe capaz de conquistar títulos", disse Schick no comunicado do Bayer.

O Leverkusen perdeu grande parte do seu elenco nesta janela de transferências, com as saídas do técnico Xabi Alonso (Real Madrid) e dos jogadores Florian Wirtz (Liverpool), Jeremie Frimpong (Liverpool), Granit Xhaka (Sunderland) e Jonathan Tah (Bayern de Munique).

