Aumento de cotas de produção da Opep+ derruba preços do petróleo

Os preços do petróleo caíram nesta segunda-feira (4) devido ao anúncio de um novo aumento na produção dos membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (Opep+).

No domingo, Riade, Moscou e outros seis membros do cartel anunciaram um aumento de sua "produção de 547 mil barris por dia em setembro de 2025 em comparação com o nível de produção" previsto para agosto, indicou a Opep+ em um comunicado.

Essa decisão, esperada pelos analistas, soma-se ao retorno ao mercado de 2,2 milhões de barris por dia (mbd) desde o início do ano.