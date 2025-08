Barcelona encerra excursão pela Ásia com goleada e 1º gol de Rashford

No primeiro tempo, com um time que pode ser considerado o titular, exceto pela presença de jovens como o zagueiro Gerard Martín e o meia Dro Fernández, o Barcelona não teve problemas contra um adversário frágil, com destaque para a atuação de Lamine Yamal pela direita.

Gavi, outro que foi bem, abriu o placar no minuto 21 e fez o terceiro dos catalães nos acréscimos do primeiro tempo (45'+2).

O segundo foi do artilheiro polonês Robert Lewandowski, aproveitando cruzamento de Gerard Martín (26').

Depois de uma atuação convincente no primeiro tempo, o técnico Hansi Flick trocou os 11 jogadores no intervalo, colocando em campo Pedri, Pau Cubarsí, Dani Olmo e Rashford, mas foi o jovem da base Toni Fernández quem marcou o quarto gol, com passe de Olmo (54').

O amistoso contra o Daegu FC encerra a excursão asiática do Barcelona (na qual também derrotou o Vissel Kobe do Japão e o FC Seul). No dia 10 de agosto, o time catalão enfrentará o Como, da Itália, em seu último jogo de pré-temporada antes da estreia no Campeonato Espanhol, no sábado seguinte (16 de agosto), contra o Mallorca.

