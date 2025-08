O sérvio Novak Djokovic não vai disputar o Masters 1000 de Cincinnati, que começa nesta semana, o que significa que ele vai para o US Open sem competir desde a participação em Wimbledon.

A ausência de Djokovic em Cincinnati, que foi confirmada pelos organizadores do torneio ao The Athletic, prolonga o período do veterano sérvio longe das quadras, depois de também optar por ficar de fora do Masters 1000 de Toronto.

Seu último jogo foi a derrota para o italiano Jannik Sinner na semifinal de Wimbledon, no dia 11 de julho.