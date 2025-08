Duas agências da ONU anunciam plano contra ameaças ao correio aéreo

Duas agências da ONU anunciaram, nesta segunda-feira (4), a implementação de um novo "plano de ação" para enfrentar "ameaças" e atos maliciosos dirigidos ao correio aéreo mundial.

"Nos últimos 12 anos, vimos atores mais sofisticados que buscam provocar interrupções na cadeia de abastecimento", explicou à AFP Sonia Hifdi, chefe de segurança aérea na Organização de Aviação Civil Internacional (ICAO, na sigla em inglês), citando "incidentes reportados na imprensa, particularmente na região europeia".

Diante desta ameaça "permanente", a União Postal Universal (UPU), a agência das Nações Unidas com sede em Genebra, na Suíça, que coordena o sistema postal mundial, e a ICAO anunciaram um "plano de ação que durará vários anos", com o objetivo de "garantir que todas as vulnerabilidades possam ser corrigidas".