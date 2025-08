Encontrados 32 corpos em casa abandonada no México

Os 32 corpos foram recuperados "em condições fragmentadas e complexas", acrescentou o órgão, ao explicar as dificuldades no processo de identificação que ainda está em andamento.

Segundo a imprensa local, os agentes encontraram os restos dentro de sacos de plástico.

Guanajuato, um importante polo industrial com plantas de montagem de automóveis internacionais e muitas atrações turísticas, é um dos estados mais violentos do México devido à atuação do crime organizado.

Em maio, em outra casa abandonada, também em Irapuato, foram encontrados os restos de 17 pessoas. Cinco já foram identificados e correspondem a quatro homens e uma mulher que haviam sido dados como desaparecidos.

Em 2024, Guanajuato foi o estado mexicano com o maior número de homicídios (3.151), um pouco mais de 10% dos registrados em todo o país, segundo dados oficiais.

Grande parte da violência no estado está relacionada com o conflito entre o cartel Jalisco Nueva Generación, um dos mais poderosos do México, e o grupo Santa Rosa de Lima, muito ligado ao roubo e tráfico de combustíveis.