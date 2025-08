Ex-diretores de Segurança de Israel pedem que Trump ajude a acabar com a guerra

Entre os signatários da carta divulgada nesta segunda-feira estão três ex-diretores do Mossad - o serviço de inteligência externa -, cinco ex-diretores do Shin Bet e três ex-comandantes do Estado-Maior do Exército.

"Em nome do CIS, o maior grupo israelense de ex-comandantes do Exército, Mossad, Shin Bet, polícia e corpos diplomáticos equivalentes, exortamos que acabem com a guerra em Gaza. Fizeram isso no Líbano. É hora de fazer o mesmo em Gaza", afirma o texto em um apelo ao presidente Trump.

"O Tsahal (Exército israelense) cumpriu há muito tempo os dois objetivos que poderiam ser alcançados pela força: desmantelar as formações militares e o governo do Hamas", o movimento islamista palestino, consideram os membros do CIS.

"O terceiro, e o mais importante, só pode ser alcançado com um acordo: trazer todos os reféns para casa", destacam.

"Consideramos, como profissionais, que o Hamas já não representa uma ameaça estratégica para Israel e nossa experiência nos indica que Israel dispõe de tudo que é necessário para administrar suas capacidades residuais de terror, à distância ou de outra forma", explicam na carta.

"Perseguir os últimos dirigentes do Hamas pode ser feito mais tarde, mas os reféns não podem esperar", insistem os ex-comandantes dos serviços de espionagem, inteligência e segurança geral de Israel.