Exército israelense reporta 'projétil huthi' lançado do Iêmen

Os huthis, que controlam a capital Saná e vastas regiões do Iêmen, fazem parte de uma aliança anti-Israel composta pelo Irã, além do Hezbollah no Líbano e do movimento islamista palestino Hamas.

Desde o início da guerra na Faixa de Gaza em 7 de outubro de 2023, os rebeldes huthis lançam regularmente mísseis em direção a Israel, embora a grande maioria seja interceptada antes de entrar em seu espaço aéreo.

Navios que dizem estar ligados a interesses israelenses também foram atacados.

Tudo isso, alegam, em apoio aos palestinos da Faixa de Gaza, devastada pelo Exército israelense em sua guerra com o movimento islamista Hamas.

Em resposta, Israel bombardeou várias vezes as infraestruturas controladas pelos huthis, incluindo portos no oeste do país e o aeroporto de Saná.

O conflito começou com o ataque surpresa do Hamas no sul de Israel em 7 de outubro de 2023 que resultou na morte de 1.219 pessoas em Israel.