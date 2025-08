Falta de água agrava a situação dos moradores de Gaza

No início da guerra, desencadeada pelo ataque do Hamas contra o território israelense em 7 de outubro de 2023, Israel cortou o fornecimento de água.

Posteriormente, reconectou a rede palestina do norte da Faixa ao sistema de distribuição de água da empresa israelense Mekorot.

Os moradores do território, no entanto, afirmaram à AFP que a água não sai das torneiras. Segundo as autoridades locais, a situação é uma consequência dos bombardeios.

A administração local da Cidade de Gaza informou na quinta-feira que a área não recebia água na rede abastecida pela Mekorot há pelo menos onze dias.

A rede de poços que abastecia parte da população antes da guerra também está danificada. Alguns estão contaminados por esgoto ou lixo. Outros não podem ser utilizados porque estão localizados em zonas de combate ou em instalações militares israelenses.

O território conta com apenas uma central de dessalinização, que voltou a operar na semana passada graças ao fornecimento de energia elétrica de Israel.