Gana aumenta preço de produção do cacau em mais de 60%

Gana, segundo maior produtor mundial atrás da Costa do Marfim e à frente do Equador, tradicionalmente fixa seu preço antes de seu vizinho. Atualmente, a Costa do Marfim paga aos produtores 2.200 francos CFA (aproximadamente 21 reais) por quilo.

Os controles de preços em Gana buscam estabilizar os rendimentos dos agricultores, especialmente quando os preços caem, mas seus críticos alegam que não acompanharam as altas de mercado, sobretudo nos últimos anos, apesar do forte aumento dos preços.

Em resposta, alguns agricultores se dedicaram à extração de ouro, cedendo suas terras a garimpeiros informais, dos quais muitos deixaram rastros de considerável destruição ambiental.

str/nro/ks/vk/hgs/mb/jc/mvv

© Agence France-Presse