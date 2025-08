Governo de Israel destitui procuradora-geral e Suprema Corte suspende decisão

A procuradora-geral do Estado, que também é conselheira jurídica do governo, havia proibido Netanyahu de demitir Bar, argumentando que ele estava em situação de "conflito de interesses" devido a uma investigação do Shin Bet sobre aliados de Netanyahu suspeitos de receber subornos do Catar.

Após a decisão do gabinete de destituir a procuradora-geral, o partido opositor Yesh Atid e várias ONGs apresentaram recursos à Suprema Corte com urgência para anular a decisão.

A Suprema Corte suspendeu a decisão, impedindo o governo de nomear um substituto.

Os recursos serão examinados dentro de um prazo de 30 dias, especificou a instituição.

