Governo Trump reinstala estátua de general confederado derrubada em 2020

A estátua de um general confederado durante a Guerra Civil dos Estados Unidos (1861-1865), derrubada e danificada em 2020 por manifestantes antirracistas, será restaurada e reinstalada em Washington, anunciou nesta segunda-feira (4) o Serviço Nacional de Parques.

A Guerra de Secessão americana entre os estados do norte e do sul (confederados) culminou com a abolição da escravidão e a reunificação do país.

Muitos monumentos erigidos em homenagem a figuras confederadas durante essa guerra foram demolidos em 2020.