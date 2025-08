Havana sofre corte inesperado de eletricidade em quase todos os municípios

O corte de eletricidade interrompeu o sono de muitos moradores que tiveram que sair para as varandas ou colocar cadeiras nos telhados para poder suportar o forte calor do verão.

"Alguns precisam dormir um pouco e as crianças estão gritando de calor e por causa dos mosquitos", protestou no Facebook uma usuária que vive no populoso município de Arroyo Naranjo.

Cuba passa por uma forte crise de geração de eletricidade pelo mau estado em que se encontram suas usinas termelétricas, por falta de combustível e também pela deterioração da rede elétrica do país.

A falta de energia também afeta os serviços de fornecimento de água potável e gás.

Entre outubro e março, Cuba enfrentou quatro cortes generalizados de eletricidade, alguns por vários dias.

Nesta segunda-feira, o serviço começou a ser restabelecido horas depois de ser interrompido em quase todos os municípios, com prioridade para "as principais fontes de abastecimento de água e hospitais" e os centros de interesse socioeconômico, indicou a empresa.