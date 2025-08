Israel quer a questão dos reféns no 'centro da agenda internacional'

Israel quer incluir a questão dos reféns em Gaza "no centro da agenda internacional", declarou nesta segunda-feira o ministro israelense de Relações Exteriores, Gideon Saar, na véspera de uma reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre o tema.

"Isso deve estar em primeiro plano no cenário mundial. Viajarei esta noite a Nova York para participar de uma sessão especial do Conselho de Segurança das Nações Unidas que promovi e que acontecerá amanhã sobre a situação dos reféns", disse Saar em uma entrevista coletiva em Jerusalém.

"Entrei em contato com meus colegas e pedi que incluam com urgência o tema dos reféns no centro da agenda mundial", acrescentou.