Netanyahu afirma estar preparando 'instruções' para exército em Gaza

O Hamas exigiu como condição "a abertura de corredores humanitários (...) para o envio de alimentos e medicamentos" ao território palestino, sitiado e ameaçado pela fome, segundo a ONU.

A comunidade internacional também tem pressionado Israel, que só autoriza a entrada de quantidades de ajuda consideradas insuficientes pela ONU, para que abra os canais humanitários em Gaza.

No terreno, o exército israelense continua com seus bombardeios e operações terrestres. Segundo a Defesa Civil local, 19 palestinos morreram nesta segunda-feira, nove dos quais tinham ido buscar ajuda alimentar no centro de Gaza.

"Talvez o mundo acorde, mas isso nunca acontecerá, nem para os árabes nem para os muçulmanos", lamentou Abdullah Abu Musa em Deir al Balah, também no centro da Faixa, sobre os escombros de uma casa.

Visivelmente emocionado, afirmou à AFP que sua filha e a família dela morreram ali em um bombardeio israelense.

- "Enorme presente para o Hamas" -

Nesta segunda, Gideon Saar voltou a atacar países como França, Reino Unido e Canadá, que anunciaram a intenção de reconhecer o Estado da Palestina, o que, segundo ele, representa "um enorme presente para o Hamas".