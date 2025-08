Jair Bolsonaro tem prisão domiciliar decretada

- "Igual para todos" -

"A Justiça é igual para todos. O réu que descumpre deliberadamente as medidas cautelares pela segunda vez - deve sofrer as consequências legais", acrescentou o ministro do STF.

Essas medidas foram tomadas em 18 de julho, no âmbito de uma investigação por suposta obstrução do processo contra Bolsonaro no Supremo.

Na ocasião, Moraes ? a quem Bolsonaro já chamou de "ditador" ? impôs ao ex-presidente o uso de uma tornozeleira eletrônica, a obrigação de permanecer em casa à noite e nos fins de semana, além da proibição total de uso das redes sociais.

Dias depois, imagens de Bolsonaro criticando o ministro e mostrando a tornozeleira eletrônica diante das câmeras foram amplamente divulgadas nas plataformas digitais.

"Isso aqui é um símbolo da máxima humilhação", disse Bolsonaro.