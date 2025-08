Grand Canyon: maior incêndio florestal do ano nos EUA completa um mês

O Grand Canyon, um dos parques naturais mais famosos do oeste dos Estados Unidos, sofre há um mês com um incêndio florestal fora de controle, que se tornou o maior do ano no país e devastou quase 50 mil hectares.

O incêndio, provocado por um raio em 4 de julho, Dia da Independência dos Estados Unidos, é combatido dia e noite, por terra e ar, por mais de mil bombeiros.

"Apesar de uma umidade relativa de apenas 4%, conseguiram conter ao mínimo o avanço do incêndio", declarou o comando dos bombeiros do estado do Arizona (sudoeste) em um comunicado nesta segunda-feira (4).