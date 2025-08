Milei veta aumento a aposentados e pensionistas por invalidez na Argentina por considerar medida contrária à política fiscal

O veto presidencial obstrui um aumento de 7,2% nas aposentadorias e uma alta de 40.000 pesos (30 dólares ou 166 reais) de um bônus mensal.

Milei também vetou a lei que declarava emergência no atendimento a pessoas com deficiência para regularizar pagamentos atrasados das prestações de saúde e garanti-los até dezembro de 2027.

A lei também restabelecia a cota trabalhista no Estado para deficientes, eliminada pela administração de Milei.

Segundo o Escritório de Orçamento do Congresso, a lei de emergência sobre Deficiência tinha um impacto fiscal de entre 0,22% e 0,42% do PIB.

O governo afirmou em um comunicado que leis vetadas implicavam em "um gasto adicional neste ano de mais de 7 trilhões de pesos (5 milhões de dólares ou 27 milhões de reais) e cerca de 17 trilhões de pesos (12 milhões de dólares ou 66 milhões de reais) para 2026.

A política de ajuste das aposentadorias, das universidades e do atendimento a pessoas com deficiência mobilizaram marchas e protestos de rua que foram reprimidos pela polícia, com balanço de feridos graves e diversas detenções.