Pipas gigantes são usadas para gerar eletricidade na Irlanda

A capacidade que as pipas têm de captar ventos em grande altura com uma necessidade relativamente baixa de infraestrutura "as torna particularmente adequadas para ambientes remotos, no mar ou para uso móvel", afirma Mahdi Salari, pesquisador dessa tecnologia na Universidade College Cork.

Mas ele aponta que a Kitepower enfrentará desafios sobre "regulamentações, segurança e confiabilidade do sistema".

Contudo, a tecnologia poderia suprir as necessidades em locais onde "a disponibilidade de solo, custos e limitações logísticas freiam o uso de turbinas eólicas tradicionais", explicou Salari.

