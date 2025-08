Réplica de 'O Pensador' denuncia contaminação por plásticos em frente à ONU

Uma réplica de "O Pensador", icônica escultura do francês Auguste Rodin, mergulhada em resíduos plásticos, tais como garrafas, brinquedos e redes de pesca, foi instalada em frente à sede da ONU em Genebra, nesta segunda-feira (4).

A instalação artística efêmera e evolutiva, intitulada "A carga do pensador", acompanhará durante dez dias as negociações que começarão na terça-feira (5), em Genebra, com o objetivo de elaborar o primeiro tratado internacional para pôr fim à contaminação por plásticos no mundo.

Seu autor, o artista e ativista canadense Benjamin Von Wong, espera chamar a atenção dos diplomatas dos 193 países representados na ONU para que, ao negociar, reflitam sobre "o impacto da poluição plástica na saúde humana".