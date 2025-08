Rússia pede 'prudência' com retórica nuclear após envio de submarinos por Trump

"Não desejamos ser arrastados para uma polêmica desse tipo", acrescentou.

Trump tomou a decisão na sexta-feira como reação às declarações consideradas provocadoras do ex-presidente Medvedev, que desde o início da ofensiva na Ucrânia, em 2022, fez vários comentários beligerantes contra os países ocidentais nas redes sociais.

O presidente americano não especificou exatamente para onde os submarinos seriam enviados, nem explicou se eram submarinos com propulsão nuclear ou armados com ogivas atômicas.

Donald Trump, que adotou uma postura conciliadora com seu homólogo russo Vladimir Putin após seu retorno ao poder em janeiro, expressou nas últimas semanas sua frustração e ameaçou impor novas sanções contra a Rússia caso Moscou não interrompa a ofensiva na Ucrânia.

Apesar do momento de tensão, o enviado especial de Trump, Steve Witkoff, deve visitar a Rússia esta semana, a poucos dias do fim do prazo estabelecido pelo presidente dos Estados Unidos a seu homólogo russo.

Peskov declarou que a visita será "importante e útil".