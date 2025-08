Tesla concede US$ 29 bi em ações a Musk em meio a processo judicial

Em uma conferência após os resultados, Musk alertou sobre mais trimestres potencialmente "difíceis" antes que as iniciativas de robótica e inteligência artificial da companhia dessem resultados.

O magnata reiterou sua preocupação com a situação atual, na qual possui cerca de 13% das ações da Tesla, antes da concessão desta segunda-feira.

"Como já mencionei, acho que meu controle sobre a Tesla deveria ser suficiente para garantir que ela segue no caminho certo, mas não tanto controle a ponto de não poder ser expulso se eu enlouquecer", disse Musk.

O envolvimento na política do bilionário, que colaborou com o governo do presidente Donald Trump, também impactou as vendas.

