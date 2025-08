Trump diz que escolherá 'substituto excepcional' para chefe de estatísticas após dados ruins

A maior economia do mundo criou 73 mil empregos em julho, de acordo com o documento publicado pelo Departamento do Trabalho. A taxa de desemprego aumentou ligeiramente para 4,2%, em comparação com 4,1% em junho.

O assessor econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, defendeu a demissão de McEntarfer em uma entrevista à NBC News no sábado.

Questionado sobre se o presidente estaria disposto a demitir qualquer pessoa que divulgue dados com os quais ele não concorde, Hassett respondeu: "Claro que não. O presidente quer que sua equipe esteja lá, assim, quando virmos os números, eles serão mais transparentes e mais confiáveis."

abs-bys/mlm/erl/db/mel/lm/am

© Agence France-Presse