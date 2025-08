Um morto e 11 feridos em colisão entre ônibus e trem na Rússia

Uma pessoa morreu e 11 ficaram feridas em uma colisão nesta segunda-feira entre um trem de carga e um ônibus turístico na região de Leningrado, perto de São Petersburgo, noroeste da Rússia, informaram as autoridades.

O acidente aconteceu no início da manhã, segundo um comunicado da administração regional do sistema ferroviário russo.

O ônibus invadiu a via férrea no momento em que o trem se aproximava em alta velocidade, entre as estações de Lodeinoye Pole e Olonets, segundo o comunicado.