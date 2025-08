Acionistas aprovam fusão de Marfrig e BRF, gigantes do setor de carnes

"As empresas seguem confiantes na finalização da operação, que ainda passa pela aprovação final do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade)", indicaram Marfrig e BRF em um comunicado conjunto.

O Cade analisa um recurso apresentado pela Minerva, concorrente no mercado de carnes, para impedir a operação.

Segundo a Minerva, se a fusão for aprovada, o fundo de investimento saudita SALIC poderia adquirir uma posição dominante no mercado por meio de sua participação como acionista na MBRF e na própria Minerva.

Com presença em 117 países, 130 mil funcionários e uma projeção produtiva de oito milhões de toneladas anuais, a MBRF poderia somar uma receita de 152 bilhões de reais: a soma das receitas líquidas consolidadas no último ano das duas empresas fundidas.

Esse valor transformaria a nova companhia em uma das maiores da indústria global de carnes, atrás apenas da também brasileira JBS e das norte-americanas Cargill e Tyson Foods, segundo os balanços das empresas.

Marfrig e BRF estão entre as empresas brasileiras com melhores padrões de controle de seus fornecedores diretos de gado para evitar o desmatamento na Amazônia, segundo o estudo Radar Verde com base em dados de 2024.