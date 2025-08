Atividade do setor de serviços cai em julho nos EUA

"A contínua contração do Índice de Emprego e a expansão mais rápida do Índice de Preços são acontecimentos preocupantes", declarou o presidente da pesquisa do ISM, Steve Miller, em um comunicado.

Miller acrescentou que tanto os novos índices de exportações como de importações passaram da expansão para a contração, o que indica "sinais de que as tensões tarifárias estão afetando o comércio mundial".

© Agence France-Presse