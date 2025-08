Atletas russos correm contra o tempo para participar dos Jogos de Inverno de 2026

A Federação Internacional de Biatlo (IBU) segue a mesma linha, assim como a de luge (FIL), que conduziu uma pesquisa anônima entre seus atletas que revelou "suas preocupações em matéria de segurança, cotas olímpicas, conformidade com o regulamento antidoping e equidade" no caso do retorno dos russos.

A federação de patinação (ISU), por sua vez, programou para 20 de dezembro a abertura de um estreito caminho para a classificação olímpica, com a participação de um participante por país e por categoria, apenas em competições individuais.

Em todo caso, as competições serão afetadas, especialmente a patinação artística, em que a Rússia, líder na modalidade, ficou com a prata e o bronze na prova de duplas nos Jogos de Pequim-2022 e ganhou o ouro e prata no individual feminina, que foi marcada pela desclassificação por doping de sua jovem prodígio, Kamila Valieva.

"É o trabalho de Coventry navegar nesta situação. Coordenar todos os esportes, evitar as contradições, proteger a integridade dos Jogos sem alinhar nenhum bloco. É aí que sua liderança será colocada à prova", resumiu Terrence Burns.

cfe-pi/ll/nip/iga/mcd/cb/mvv

© Agence France-Presse