Barcelona abre processo disciplinar contra o goleiro Ter Stegen

O Barcelona confirmou, nesta terça-feira (5), que abriu um processo disciplinar contra o goleiro alemão Marc-André ter Stegen, cujo futuro no clube continua incerto.

Recomendado pela diretoria 'blaugrana' a procurar um novo clube após duas temporadas marcadas por graves lesões, Ter Stegen, que recentemente passou por uma cirurgia nas costas, não quer que o Barça comunique seu procedimento médico para que a LaLiga avalie seu tempo de ausência, correndo o risco de sofrer punições.

Segundo a imprensa catalã, o Barcelona pretende utilizar o longo período afastado do goleiro de 33 anos após a cirurgia para cumprir com as exigências do fair-play financeiro da LaLiga e poder inscrever suas novas contratações.