Clara Tauson vence Madison Keys e vai às semifinais do WTA 1000 de Montreal

A dinamarquesa Clara Tauson avançou para as semifinais do torneio WTA 1000 no Canadá nesta terça-feira (5) ao vencer a americana Madison Keys, outro triunfo surpreendente que ela dedicou ao seu avô recentemente falecido.

Tauson, que havia eliminado Iga Swiatek nas oitavas de final, derrotou a atual campeã do Aberto da Austrália por 6-1 e 6-4.

"Ainda estou em choque. Infelizmente, meu avô faleceu há dois dias. Hoje eu queria muito vencer por ele", disse Tauson, emocionada, na entrevista na quadra em Montreal.