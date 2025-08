Comitê do Congresso dos EUA intima Bill e Hillary Clinton a depor sobre caso Epstein

Trump pediu a seus apoiadores para virarem a página, mas os congressistas democratas, com o apoio de alguns republicanos, querem obrigar o governo a publicar os detalhes do caso.

O congressista republicano James Comer disse que Clinton foi intimado a se apresentar em 14 de outubro e Hillary, no dia 9 do mesmo mês, para esclarecer seus vínculos com Epstein.

Não se sabe se os Clinton vão atender à intimação, incomum nos EUA.

O comitê também mira em outros altos funcionários, como o ex-diretor do FBI (polícia federal americana) James Comey, o ex-procurador especial Robert Mueller e seis ex-secretários de Justiça: Loretta Lynch, Eric Holder, Merrick Garland, Bill Barr, Jeff Sessions e Alberto Gonzales.

"Segundo o senhor mesmo reconheceu, viajou no avião particular de Jeffrey Epstein quatro vezes em 2002 e 2003", escreveu Comer, presidente do comitê da Câmara de Representantes, ao ex-presidente Clinton.

"Durante uma destas viagens, inclusive o fotografaram recebendo uma 'massagem' de uma das vítimas de Epstein", acrescentou.