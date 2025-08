Contagem regressiva para tarifas de 50% ao Brasil

Em abril, Trump já havia imposto uma tarifa mínima universal de +10%, que é o que continuarão pagando os produtos de muitos de seus parceiros, incluindo a maioria dos países latino-americanos.

Mas a partir de 7 de agosto, muitos outros terão que pagar sobretaxas de até 41%.

A maioria pagará um adicional de 15%, como Costa Rica, Bolívia, Equador e Venezuela. A Nicarágua, 18%.

O México tem um prazo de 90 dias para negociar os aumentos tarifários, embora já enfrente tarifas adicionais de 25% sobre produtos que não estejam protegidos pelo Tratado de Livre Comércio da América do Norte (T-MEC), do qual faz parte com os Estados Unidos e o Canadá.

Além disso, Trump impôs tarifas específicas a setores como 50% sobre aço, alumínio e cobre, e 25% sobre automóveis e componentes que não se enquadrem no T-MEC.

