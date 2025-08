Déficit comercial dos EUA cai em junho devido à queda das importações

O déficit comercial dos Estados Unidos diminuiu consideravelmente em junho, devido a uma forte queda das importações, enquanto as empresas lidavam com as tarifas alfandegárias impostas pelo presidente Donald Trump.

Em junho, a balança comercial de bens e serviços americanos registrou uma redução do déficit para 60,2 bilhões de dólares (aproximadamente R$ 328,4 bilhões, em valores da época), segundo dados publicados pelo Departamento do Comércio nesta terça-feira (5).

Isto representou uma redução de 16% em relação a maio.