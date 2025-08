Enviado de Trump viaja à Rússia para negociar sobre Ucrânia

No lado russo da linha de frente, bombardeios ucranianos mataram quatro pessoas em Svatove, no oblast (região administrativa) de Lugansk, ocupado pelas forças de Moscou, informou o dirigente local Leonid Pasechnik no Telegram.

Para reforçar as defesas da Ucrânia, Suécia, Dinamarca e Noruega anunciaram nesta terça-feira a intenção de comprar armas dos arsenais americanos.

Estocolmo, Copenhague e Oslo doarão 500 milhões de dólares (R$ 2,7 bilhões) em ajuda militar, incluindo sistemas de defesa aérea, armas antitanque, munições e peças de reposição.

"A Ucrânia não luta apenas por sua própria segurança, mas também pela nossa", destacou o ministro da Defesa sueco, Pal Jonson, em entrevista coletiva.

No mês passado, o presidente americano anunciou um projeto em colaboração com o chefe da Otan, Mark Rutte, para que os aliados europeus e o Canadá adquiram armas americanas, incluindo sistemas avançados Patriot.

Vladimir Putin afirmou na sexta-feira que deseja a paz, mas se recusa a abrir mão de suas exigências. Ele pede que a Ucrânia ceda quatro oblasts parcialmente ocupados (Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson), além da Crimeia, anexada em 2014, e que renuncie ao fornecimento de armas ocidentais e a qualquer adesão à Otan.