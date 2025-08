Guerra em Gaza amplia as divisões em Israel

À medida que se prolonga, a guerra na Faixa de Gaza coloca amigos e parentes em lados opostos e acentua as divisões políticas e culturais em Israel.

As famílias e os ativistas pela paz desejam que o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu alcance um cessar-fogo com o Hamas e que o grupo islamista liberte os reféns capturados no ataque de outubro de 2023, que desencadeou o conflito.

Ao mesmo tempo, os integrantes de direita do gabinete de Netanyahu querem aproveitar o momento para ocupar e anexar mais territórios palestinos, sob o risco de provocar novas críticas internacionais.