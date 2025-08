Israel anuncia reabertura parcial do comércio do setor privado em Gaza

Israel reabrirá parcialmente o comércio do setor privado em Gaza para reduzir sua dependência da ajuda humanitária, informou nesta terça-feira (5) o órgão do Ministério da Defesa que supervisiona as questões civis nos territórios palestinos (Cogat).

"O Ministério da Defesa aprovou um número limitado de comerciantes locais, que devem seguir vários critérios e controles de segurança rigorosos", afirmou o Cogat em um comunicado.

"O objetivo é aumentar o volume de ajuda que entra na Faixa de Gaza e, ao mesmo tempo, reduzir a dependência da assistência por parte da ONU e das organizações internacionais", acrescenta a nota.