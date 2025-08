Meta afirma que trabalha para combater golpistas no WhatsApp

A gigante americana Meta informou, nesta terça-feira (5), que fechou cerca de sete milhões de contas do WhatsApp vinculadas a golpistas no primeiro semestre deste ano e está fortalecendo as medidas de segurança contra esses esquemas.

"Nossa equipe identificou as contas e as desativou antes que as organizações criminosas que as criaram pudessem utilizá-las", disse Clair Deevy, diretora de assuntos externos do WhatsApp.

Frequentemente dirigidos por quadrilhas organizadas, os golpes variam desde investimentos fictícios em criptomoedas até esquemas de pirâmide para enriquecimento rápido, explicaram executivos da empresa em uma sessão informativa.