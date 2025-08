México e Canadá compartilham estratégias ante ofensiva tarifária de Trump

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, e altos funcionários do Canadá se reuniram nesta terça-feira (5) na capital mexicana para compartilhar estratégias diante da ofensiva tarifária do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Os três países são parceiros no tratado de livre comércio T-MEC, um dos mais dinâmicos do mundo, que Trump quer renegociar por considerá-lo prejudicial aos interesses americanos.

Trump impôs tarifas a ambas as nações, embora com diferenças que favorecem momentaneamente o México. O T-MEC protege a maior parte das exportações canadenses e mexicanas.