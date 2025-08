Morre mãe da Praça de Maio cujo testemunho mostrou ao mundo a ditadura argentina

Dois filhos de Maroni, María e Juan, foram sequestrados pelo Exército em 5 de abril de 1977 em Buenos Aires junto com seus companheiros e permaneceram cativos em um centro clandestino de detenção, segundo sobreviventes.

Na época, eles tinham 23 e 21 anos, respectivamente, e estão desaparecidos até hoje. Maroni morreu sem saber o que aconteceu com eles.

"Eles vieram às nossas casas, as reviraram, roubaram quando quiseram. Destruíram as casas, porque as destruíram e roubaram tudo o que tínhamos. E além disso, roubaram nossos filhos e nunca mais soubemos nada sobre eles. O Exército fez isso. O Exército!", disse Maroni à televisão holandesa em junho de 1978 em uma entrevista na Praça de Maio, ao lado de outras mães.

Maroni, que foi professora, esteve à frente das Mães da Praça de Maio entre 2022 e 2024.

"Daremos um último afago e partiremos mais órfãs, mas consoladas por sua memória luminosa", expressou a organização em um comunicado para se despedir dela.

Também nesta terça-feira a organização Filhos de Desaparecidos informou o falecimento de outra integrante das Mães da Praça de Maio, Dolores 'Lolín' López Candal de Rigoni, aos 100 anos de idade, em Neuquén (sul).