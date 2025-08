Netanyahu diz que Israel deve derrotar Hamas em Gaza para libertar reféns

Em guerra contra o Hamas desde o ataque do movimento islamista palestino em seu território, em 7 de outubro de 2023, o governo israelense enfrenta uma pressão crescente para encontrar uma solução para o conflito.

Netanyahu sofre uma pressão dupla: em Israel pela situação dos 49 reféns capturados em 7 de outubro que continuam em cativeiro, dos quais 27 teriam morrido, segundo o Exército; e no restante do mundo pelo sofrimento dos mais de dois milhões de palestinos que vivem na Faixa de Gaza, devastada e ameaçada pela "fome generalizada", segundo a ONU.

A África do Sul, uma das principais vozes críticas às ações israelenses em Gaza, pediu que mais países pressionem Israel para que cesse suas "atividades genocidas" no território palestino.

"A bola está no campo do ocupante [Israel] e dos americanos", comentou um líder político do Hamas, Hosam Badran, afirmando a vontade do movimento de "parar com a guerra e acabar com a fome".

"Os mediadores continuam em contato conosco, mas até agora não há novas propostas, ideias, nem avanços em relação à retomada das negociações", acrescentou em declarações à AFP, assegurando que seu movimento está "disposto a retomar os diálogos de onde foram interrompidos", após fracassarem em julho.

No terreno, a Defesa Civil aumentou para 68 o balanço de mortos nesta terça-feira em bombardeios e ataques israelenses. Destes, 56 morreram enquanto esperavam perto de um centro de distribuição de ajuda.