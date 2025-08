Osaka vence Svitolina e vai às semifinais do WTA 1000 de Montreal

A japonesa anunciou antes do torneio que estava encerrando sua parceria com o técnico francês Patrick Mouratoglou e agora está trabalhando com o polonês Tomasz Wiktorowski.

Ela jogará sua semifinal contra a dinamarquesa Clara Tauson, que no início da jornada derrotou a americana Madison Keys por 6-1 e 6-4.

Keys, de 30 anos, (número 8 do mundo) foi a última jogadora do Top 10 a participar do torneio WTA 1000, após a desistência da número 1 do mundo, Aryna Sabalenka, e as eliminações de Coco Gauff e Iga Swiatek, entre outras.

Tauson, de 22 anos (número 19) já havia derrotado Keys em seu único duelo em janeiro, antes de a americana vencer seu primeiro torneio de Grand Slam.

A dinamarquesa espera chegar à sua segunda final em um torneio deste nível, depois de Dubai, no início da temporada.

