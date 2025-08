Passageiros recebem comida judaica com mensagem 'Palestina Livre' em voo da Iberia

"Outros passageiros judeus também receberam bandejas com as iniciais 'FP'", afirmou a organização, acrescentando que havia feito "contato com as autoridades da companhia aérea para exigir explicações e ações imediatas" sobre o que qualificou como "ato discriminatório".





A Iberia divulgou um comunicado no qual reconhece o incidente e anunciou uma "investigação exaustiva, tanto no âmbito interno como com os fornecedores externos responsáveis pelo catering, com o objetivo de esclarecer o ocorrido".

"A tripulação da Iberia documentou o ocorrido e se envolveu para atender os afetados. O comandante se aproximou pessoalmente para pedir desculpas em nome da companhia aérea", explicou.

"Comportamentos dessa característica são inaceitáveis e contrários aos valores de respeito e inclusão que são parte essencial da identidade" da Iberia, acrescentou a empresa, que prometeu "adotar todas as medidas que sejam pertinentes" uma vez que se esclareça o ocorrido.